中壢市議員梁為超17日質詢指出，青埔是桃園發展的核心區域，極力爭取中壢青埔設立第二所國中，且過嶺重劃區人口持續進駐，中平國小已總量管制，要求超前部署增設過嶺國小。教育局指出，過嶺國小籌備處將於暑假成立，希望明年發包、2027年完工，青埔國中也已啟動第4期工程，每年級可從12班增至17班。

梁為超表示，青埔地區人口急速增多，湧入購屋者多為年輕族群，希望能強化青埔地區之生活機能，尤其是在子女教育銜接問題上的解決，為確保青埔區學子在未來有穩定良好的發展，增設第二所國中實有迫切性和必要性。

梁為超也指出，中壢區過嶺重劃區、社區大樓興建，近年入學人口呈增加趨勢，過嶺地區主要以中平國小為主，惟中平國小校地已飽和，擴建教室困難，針對中平國小第二小學設置計畫，就學及交通問題，他要求教育局未雨綢繆，積極推動，避免屆時中平國小校舍過於擁擠，影響學生受教權益及教學品質。

梁為超說，根據教育部資料，截至110年度為止，中平國小學生人數1455人，在全市國小排名第23，為維護學生就學權益及學區未來學齡人口發展，教育局應盡速評估於四鄉鎮都市計畫內文小一用地進行設校事宜。

教育局長劉仲成說，市長張善政已核定，預計暑假成立中平國小設校籌備處，初步先由中平國小校長兼任籌備處主任，也會派專人協助，若進展順利，將於暑假核定設計費，希望明年發包，市府也會爭取中央補助，並逐年編列預算，全案預計2027年完工。

劉仲成也說，青埔地區人口大量進駐，附近建案也持續增加，市府將於已正式招生的青埔國中規畫第4期工程，4月已召開會議審查學校量體規畫，原先校方規畫20間教室，市府考量後續發展需要，已請學校重新檢討需求。此外，目前全校可收至36班、每年級12班；若以20間教室評估，每年級可增至17班，在短中程部分應可滿足學區需求。

劉仲成也坦言，青埔地區1塊國中預定地已移撥予青埔國中、1塊移撥予大園國際高中，已無剩餘用地，若以長程計畫來看，可能須循都市計畫變更程序取得適當土地辦理新設學校。

張善政表示，市府將以中長期考量各區域發展，教育局會由民政局取得戶口數據，也會觀察附近建案情形，若顯示有必要新設國中，將機動啟動設校計畫，同時會嚴加關注後續狀況。