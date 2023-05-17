許多店家為了促銷店內商品常會想出千方百計。近日有民眾行經嘉義市街頭時，驚見一家服飾店掛上紅布條「全面74折」，仔細一看卻發現，老闆娘竟直接公布促銷原因，「賀！闆娘分手，脫離渣男」，貼文曝光後引發熱議。

服飾店老闆娘慶祝分手渣男宣布促銷活動。（翻攝自爆廢公社）

原PO在臉書社團「爆廢公社」發文表示，當時他行經嘉義市西區國華街上的某家韓系服飾店，瞥見店家掛出大大紅布條，上頭寫著「賀！闆娘分手，脫離渣男，全面74折」，讓她忍不住笑說「看來老闆娘傷得很深」。

對此，許多網友紛紛回應，「這個必須去捧場」、「祝福闆娘天天分手有打折」、「夠狠的74折，去（7）死（4）」、「普天同慶」、「哪一家拍的，我要去敗家」、「闆娘好會做生意啊」、「不用全面去死吧！可以限定渣男服飾74折」、「過幾天就會變成，賀闆娘穩交，遇到猛男，全面69折」。

服飾店隔壁的女裝店同樣掛上紅布條慶祝她分手。（翻攝自爆廢公社）

沒想到有在地人分享，「沒事的，遠離了渣男，闆娘還有好鄰居」，原來該服飾店貼出紅布條宣布促銷活動後，隔壁女裝店也掛上促銷紅布條，「恭喜！隔壁遠離渣男！滿額即贈神秘禮物」，讓不少人笑說，「結果渣男帶新任女友去買」、「搭順風車促銷，這老闆真有生意頭腦」、「應該是閨蜜」、「哈哈哈哈一分手，差點整條街都要辦喜事」。