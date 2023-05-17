疫情全台解封，各家百貨母親節業績表現不俗，回歸到2019年業績水準，其中遠東百貨母親節檔期業績相較去年成長35％，創歷史新高，前三名成長的業種為餐飲、女裝及精品化妝品，今年1月～5月中業績迄今超過240億元，較去年成長17％，今年全年目標580億元，有望突破600億元。

遠百營運長林彰豐表示，母親節檔期本來預估成長10％，後來大大超越預期目標，尤其餐飲業種大爆發，不少家庭為了母親節可吃上三頓大餐，分別犒賞媽媽、岳母及老婆，盡孝道也炒熱氣氛，而過去疫情線上購物的業績也跑回到實體百貨，「帶媽媽逛實體百貨還是比較有感！」今年遠百全年業績目標580億元，其中遠百竹北目標70億元、板橋大遠百也有望115億元。

另遠百西門寶慶店維持在今年7月底拆除進行改建，預計6月將舉行「Bye Bye Sale」；而面對百貨市場競爭，除了4月底已開幕的忠泰建設旗下「NOKE忠泰樂生活」、台中三井LaLaport，還有下半年將登場的新店裕隆城等，林彰豐表示百貨競爭必然，但一定要做出自己特色，會持續調整櫃位迎合消費者需求。

此外，看準近年澳洲品牌及美食深受台灣人喜愛，遠東百貨與city’super攜手澳洲駐台辦事處、昆士蘭旅遊局，即日起至5月29日，在city’super全台8店舉辦「2023尋味澳秘美食之旅」，引進400款以上包含米其林餐廳御用的澳洲和牛、頂級龍蝦，及澳洲葡萄酒王「奔富」等頂級食材之選，其中有3分之1為獨家販售。

5月29日前在city’super澳洲展，當日消費滿2000元送獨家澳洲限量帆布袋、滿1000元可抽中N°168 PRIME牛排館價值近萬元的雙人海陸套餐餐、平日單人午間套餐餐券等，最大獎為價值5萬5000元的「台北－布里斯本來回機票」。此外，在電商平台遠傳friDay購物、蝦皮購物的「澳洲展專區」，也皆能買到澳洲流行零食及伴手禮，在UberEats「澳洲展專區」也能一站購足頂級生鮮食材至家中。