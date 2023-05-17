今(17)日晚間新北警方荷槍實彈大動作掃蕩黑幫，大批警力前往上月遭掃射51槍的土城當鋪，傳出該當鋪為華山會堂口據點，霹靂小組強勢攻堅破門進入，據悉，當場逮捕1人帶回偵訊；對此，新北警方表示，配合刑事局掃黑專案，目前偵辦中，尚無對外說明。