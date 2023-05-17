新北警方掃蕩黑幫 霹靂小組攻堅遭掃射51槍「土城當鋪」 19:462023/05/17 中時新聞網 李啟箖 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 上月遭掃射51槍的新北土城1間當鋪，新北警方配合刑事局強勢攻堅逮1人偵辦中。（中時資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今(17)日晚間新北警方荷槍實彈大動作掃蕩黑幫，大批警力前往上月遭掃射51槍的土城當鋪，傳出該當鋪為華山會堂口據點，霹靂小組強勢攻堅破門進入，據悉，當場逮捕1人帶回偵訊；對此，新北警方表示，配合刑事局掃黑專案，目前偵辦中，尚無對外說明。 男偶像毛髮驗出冰毒「遭警方逮捕」 粉絲氣炸：自作自受 新北都更建商「動手腳」 詐貸數十億 檢調18路搜索約談11人 許學童一個嶄新的校園 神岡社口國小新校舍啟用 #新北警方 #當鋪 #掃蕩黑幫 #霹靂小組 #破門 也許您會感興趣 推薦閱讀 《產業》小宅成主流 雙北這5區購屋坪數大縮水 16:092023/05/17 財經 《港股》恆指小跌 人幣貶破7打擊這族群 11:582023/05/17 財經 呂良偉3婚「嫁豪門」被虧 富妻親上火線反擊 12:122023/05/17 娛樂 金門何浦國小自由盃桌球賽傳捷報 勇奪縣史全國賽首冠 15:572023/05/17 體育 違停突開車門 害三重騎士遭砂石車輾爆頭亡 駕駛判決出爐了 18:342023/05/17 社會 擴編市有資產聯審小組 全面盤點北市165處閒置建物土地 15:192023/05/17 政治 大門、房門打開見它！衰運纏身又破財 1招可化解 11:282023/05/17 運勢 不會用手機掃碼點餐 洪都拉斯自嘲「老先生」：想逃跑 16:372023/05/17 娛樂 遭小甜甜情勒還被抹黑 前夫宋晉賢不忍了直奔警局怒提告 07:552023/05/17 娛樂 新北市小小主播營體驗 增進溝通、媒體識讀能力 13:182023/05/17 生活 溫柔甜美「挖呀挖老師」是誰？抖音魔性幼教老師爆紅 「修圖、真實年齡」飆出7千筆聲量 11:182023/05/17 娛樂 慘烈！2天內「7家美企」破產 權威機構：這才剛開始 05:502023/05/17 財經 金正恩視察北韓首顆軍事間諜衛星 批准行動計畫 11:372023/05/17 國際 台電金門塔山電廠海洋油污染演練 提升人員緊急應變能力 12:562023/05/17 生活 O2O商業模式捲土重來 瞄准「生活不自理」年輕人 陸上門服務興起 12:512023/05/17 兩岸 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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