俄烏開戰延燒一年多，西方已對俄羅斯執行多輪制裁，後者也祭出多項反制動作，但學者表示，此前俄羅斯對西方的報復行動，多聚焦在歐洲能源供應上，如今逐漸改變策略，計畫接管其境內的外國資產。

金融時報報導，卡內基俄羅斯歐亞中心（Carnegie Russia Eurasia Center）學者亞歷珊卓（Alexandra Prokopenko）撰文指出，這是俄方行動的升級，因為先前對西方的報復，主要集中在俄羅斯能源供應。

「克里姆林宮入侵烏克蘭後，俄羅斯及西方的經濟戰進入一個危險的新階段」亞歷珊卓說，俄羅斯在法庭上敗訴後，導致其在歐洲的資產被凍結，克里姆林宮已經提出法律案，打算將在俄羅斯的外國資產暫時收歸國有。

亞歷珊卓指出，耗資數十億美元的項目面臨風險，俄羅斯政府可能會為每個利益相關者採「個別化措施」，試圖分裂西方。

俄羅斯總統普丁上個月簽署一項法令，是這次新報復策略的關鍵。這項法令賦予政府財產管理機構權力，能控制受俄羅斯業務暫停的西方資產，並令其售予俄羅斯買家。此外，法令還要求「不友好國家」捐款，相當出扣資產價值5%-10%，西方公司還必須以50%的折扣出售與俄羅斯合作夥伴共享的項目股份。

亞歷珊卓說，在這樣的背景下，外加西方對俄羅斯出口限制，越來越多此類公司愈發可能完全失去在俄的投資。不過她表示，新的限制將依據公司與俄羅斯政府的關係，對個別公司單獨實施。

亞歷珊卓認為，截至目前，俄羅斯和歐洲尚未有關於如何處理擱置資產的全面性戰略，「隨著克里姆林宮報復歐洲制裁及支援烏克蘭，關係破裂肯定會使衝突惡化，普丁親信爭搶西方在俄羅斯的資產，只會令局勢雪上加霜。」