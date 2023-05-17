陳姓男子去年10月底持美工刀把新竹都城隍廟大門刮畫X符號，導致大門彩繪畫作受損，由於新竹都城隍廟為新竹市定古蹟，廟方報警後逮獲陳男，檢察官依違反文化資產保存法提起公訴。由於陳男犯後坦承全部犯行，同時積極與新竹都城隍廟達成調解，採分期付款賠償，最終新竹地方法院判處他有期徒刑3個月，可易科罰金。

陳男因個人信仰理解，在去年10月底持美工到前往3級古蹟新竹都城隍廟，把大門畫了一個叉叉。廟方人員隔天發現後趕緊報警，經警方調閱監視器錄影畫面，循線查獲陳男，並於同日扣得1支作案美工刀。

檢察官偵查後，以陳男違反文化資產保存法提起公訴，新竹地方法院審理後，認為陳男持美工刀刮畫市定古蹟新竹都城隍廟大門，毀損古蹟之一部分，考量陳男行為尚未造成古蹟的全部或大範圍滅失或損壞，念及陳男犯後終能坦承全部犯行，願意為錯舉負擔刑責，且積極與新竹都城隍廟達成調解，約定採分期付款方式賠償。考量陳男個人狀況，新竹地方法院依所犯文化資產保存法第103條第1項第2款毀損古蹟之一部罪，處有期徒刑3個月，可易科罰金。