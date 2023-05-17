義大利當局今天說，由於破壞性極大的的洪水襲擊北部的艾米利-羅馬那地區，至少有5人死亡，數千人從家中撤離。當局還警告說，更糟糕的情況可能尚未來到。

福里市（Forli）的潛水人員找到兩具罹難者遺體後，地方當局官員告訴法新社：「目前證實罹難人數已升高到5人。」

民防局副局長波斯提里歐尼（Titti Postiglione）告訴SkyTG24新聞頻道：「降雨還沒有結束，將持續幾個小時。我們正面臨非常非常複雜的情況。」

艾米利-羅馬那（Emilia-Romagna）地區官員稍早說，在福里、切塞納 （Cesena）和切塞那提卡 （Cesenatico）等城鎮發現3具屍體，同時有3人失蹤。

該地區的14條河流決堤，迫使切塞納等城市的民眾爬上建築物屋頂，消防員用直升機或橡皮艇救出他們。

地區負責人波納奇尼（Stefano Bonaccini）在臉書上說：「不要靠近河流。那些住在靠近水道地區的人應該搬到更高的樓層。」

許多道路和鐵路被封鎖，包括波隆那（Bologna）在內許多城鎮的市長都敦促居民不要離開家。