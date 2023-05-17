英國前首相特拉斯16日晚間抵台，進行為期5天的訪問。前空軍副司令張延廷認為，特拉斯現在變成在野，現在來台灣，有時我們押寶押錯了，就會得罪執政黨。

張延廷今(17日)在政論節目《新聞大白話》中表示，特拉斯來台灣，她在任時間那麼短，少數領袖組閣，不穩定就下台了。她現在變成在野，現在來台灣，有時我們押寶押錯了，就會得罪執政黨。

張延廷舉例表示，有時我們在中南美洲的邦交國家，我們去押寶，結果對方下野之後，執政黨上來，對台灣就非常不友善。因此我們應該要平衡外交，要注意到多數黨、少數黨；執政黨、在野黨，要很精密巧妙地來安排，才能夠左右逢源，不然有可能得好處於甲，但可能會得罪乙，變成裡外不是人。

張延廷指出，從英國這件事來看，對台灣不利，所以台灣有時要保持彈性。當然有些政治人物在位時不來台灣，卻在下台後才來，有可能是為了撈錢。特拉斯的影響力已經沒有了，已經式微，在位的時候為什麼不來，卻在下台後才來台灣。