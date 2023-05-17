「7-ELEVEN高雄啤酒音樂節」將於7月7、8、9日在高雄夢時代購物中心正對面廣場重磅回歸。3天演出分別邀來盧廣仲、八三夭、動力火車等30組台灣藝人及2組韓星Jessi、「MAMAMOO＋ 」輪番嗨唱，3場共6萬張門票在17日開賣，其中第3場門票馬上秒殺完售。

高雄啤酒音樂節門票今日開賣時間，正好與英倫天團Coldplay酷玩樂團高雄世運場同時售票，仍擁高人氣，只見高雄啤酒音樂節的首場、第二場門票也只剩少量票券，主辦呼籲大家儘早購票，以免向隅。

身為代言大使的梁舒涵、「B.T.O.D」子賢日前受邀組成高雄下酒菜料理競賽「韓國美食特搜隊」飛往韓國進行文化交流，正好也於昨下午返台，他們一下飛機隨即收到門票完售喜訊，馬上開直播宣布好消息，期待屆時與大家熱情互動，更表示，他們之後會送出特地從韓國帶回來的「MAMAMOO＋」海報以及美味零食送給粉絲，笑說：「7月8日還有少量票券，歡迎大家來7月8日看我們。」

「7-ELEVEN高雄啤酒音樂節」票價分為單日預售票$799、雙日預售票（周五＋周六）$1500、搖滾區預售票$999 （開放少量名額），更多活動資訊將陸續公佈，請持續關注「高雄啤酒音樂節」Facebook及instagram粉絲專頁。

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