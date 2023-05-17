越南前鋒報（Tien Phong）報導，今天下午1時，全國最高溫為河內市河東區所測得的40度，清化省、義安省、和平省高溫均超過39度。報導指出，各地氣象站今天測得氣溫普遍落在36至38度間。

河內市成為「全國火爐」，民眾在網路上喊苦，烈日下走3分鐘襯衫全濕透，穿著厚底鞋仍難擋柏油路的熱氣。中午用餐時段路上行人寥寥無幾，店家看到客人騎機車來用餐，趕緊以厚紙板為機車坐墊遮陽。

越南國家水文氣象預報中心表示，這些溫度都是在氣象站所測得，實際室外溫度可能還要再高出2至4度。明天依舊暑氣逼人，有些地方氣溫會落在36至39度，另一些地方高溫則會升破39度。

越南人民報（Nhan Dan）報導，越南國家水文氣象預報中心天氣預報處處長阮文享（Nguyen Van Huong）指出，受到聖嬰現象的影響，越南2023年平均氣溫將高於往年，且高溫天數也會比2022年更多。

阮文享表示，最近一波高溫集中在17日和21至23日這幾天，氣溫達36至39度，部分地區會超過40度。他強調，這是今年越南北部和中部地區持續時間最長的高溫天氣。