國民黨今(17日)正式徵召提名新北市長侯友宜參選2024總統，鴻海創辦人郭台銘展現風度表態支持，藍營團結氣氛引發熱議。擬參選高雄立委的國民黨發言人李明璇16日大唱最新洗腦神曲《挖呀挖呀挖》，歌詞內容酸爆民進黨政府。對侯出線她則強調，「沒有非誰不投，只有中華民國！」

「把我們的小手比個愛心，要用愛發電囉！」李明璇16日在《中廣論壇》節目改編最新洗腦神曲唱道：「在什麼樣的政府裡，挖呀挖呀挖？用8000億前瞻計畫，給自己人亂挖！在新冠肺炎疫情裡，挖呀挖呀挖；有靠捐的疫苗，還有高端發發發！在台南的農田裡面，挖呀挖呀挖；有滿滿的爐渣，還有子彈八十八！在台南議長選舉裡，挖呀挖呀挖；有莉莉的誓死決心，還有上千萬天價！」

李明璇還提到：「在高雄的下水道裡，挖呀挖呀挖；挖到一堆電視、冰箱，還有腳踏車啦！在老百姓的住家裡，挖呀挖呀挖；再挖呀挖呀挖，忘了百姓他買不起家，他買不起家！只有雞犬得道，但百姓苦哈哈！」她也對選民喊聲：「給明璇力量，進國會挖真相！」

國民黨17日正式宣布徵召新北市長侯友宜為2024總統參選人。對此，李明璇也在臉書發文強調：「沒有非誰不投，只有中華民國。」

「沒有非誰不投，只有中華民國！」李明璇上週也曾發文表示，身為國民黨發言人，她更有責任呼籲大家，一定要同心合一。她希望，不論最後出線的人是誰，只要人選決定了，大家就是要全力支持，沒有非誰不投，只有中華民國！「我們要的就是守護國家，帶給台灣安全與繁榮！」