小甜甜布蘭妮（Britney Spears）脫離父親監管後，不時在社群平台放送大尺度照片，也如願和愛情長跑6年的小12歲舞者男友山姆阿斯加利（Sam Asghari）結婚，但她的兩名兒子並未參加婚禮，近日有消息指出布蘭妮兒子一家想遠離洛杉磯，決定搬去夏威夷。

根據外媒《TMZ》報導，有知情人士指出布蘭妮的兩個兒子想遠離因母親帶來的關注，計畫搬到夏威夷去，布蘭妮前夫凱文費德林（Kevin Federline）讓律師寫信給布蘭妮的律師，詢問她是否願意讓兩個兒子搬到夏威夷住，他們希望布蘭妮這週可以做出回應，如果布蘭妮不允許，那凱文費德林將會走法律途徑，取得法院認可，據悉布蘭妮已經1年多沒有與孩子們見面，孩子們也有意願遠離布蘭妮，法院很可能會允許費德林的搬家計畫。

而消息來源指出，布蘭妮方應該不會為了這件事鬧上法庭，費德林在夏威夷有DJ的工作機會，孩子們也渴望搬家，預計7月就會前往夏威夷，布蘭妮大兒子尚恩已經17歲，預計在搬家前高中畢業，16歲的二兒子傑登則會遠距上課。

Britney Spears has reportedly not seen her son in "over a year," but the distance is getting worse, Perez Hilton says.https://t.co/Q4wn99MzbA — Business News (@Busines65959783) May 16, 2023

費德林過去曾接受採訪，透露兒子因布蘭妮狂發裸照而感到困擾，被問及兒子們不參加布蘭妮婚禮原因，他表示「孩子們選擇現在不與她見面，已經好幾個月沒有見面，他們自己做出不參加婚禮的決定。」布蘭妮看到新聞後發文：「已給兒子一切」，坦言前夫公開討論她與兒子的關係感到很傷心，又大嘆養育青少年不容易，提到當年她的媽媽要她交兒子給其生父，自認很受傷。