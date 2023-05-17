張家瑋劇中為了綁住男友張書偉，用假懷孕來逼婚。（民視提供）

藝人張家瑋在民視8點檔《市井豪門》中再度披婚紗，展現傲人好身材，飾演高晶晶的她因男友林國勝（張書偉飾）心思都在想辦法替前女友陳宇潔（謝京穎飾）爭孩子撫養權，為了怕自己地位不保，只好騙眾人自己懷孕來逼婚。開始走向黑化的她表示，高晶晶還不夠壞，她希望能夠再使壞一點，因為反派的態度跟作風在現實生活中不可能，演員能夠透過戲劇，過足一下暗黑人生也不賴。

張家瑋表示這是她第4次披婚紗，很開心在劇中滿足女生披白紗的願望，這一次是她很喜歡的簡單俐落造型，為了試婚紗戲，她前一天還刻意節食，甚至利用泡澡時間做全身去角質，笑說就是給自己一個儀式感，雖然只是拍戲，就怕自己水腫影響美感。

只是角色逐漸黑化，開始有些正反兩極的評價留言，她表示是把自己想成是水，要適當地把自己裝進不同瓶子裡，高晶晶不是壞，就是為了不讓男友離開她，而且她前面也是有花很多心思在經營感情，因此還是有擁護她的支持者。她透露劇中跟張書偉、謝京穎等人的爭執，都會走心並影響心情，現階段也在學習如何從戲劇中抽離情緒。