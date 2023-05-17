New #StateofClimate update from WMO and @MetOffice:



66% chance that annual global surface temperature will temporarily exceed 1.5°C above pre-industrial levels for at least one of next 5 years



98% likelihood that at least one of next five years will be warmest on

record. pic.twitter.com/30KcRT9Tht — World Meteorological Organization (@WMO) May 17, 2023

熱呼呼的地球，降溫實在太困難。聯合國世界氣象組織週三（17日）宣布， 5年內有66%的機率全球氣溫會增加超過攝氏1.5度，這將是歷來評估機率首度高於5成；未來5年出現史上最熱年份機率高達98%。

路透社報導，世界氣象組織（WMO）預估，2027年之前全球氣溫有66%機率會上升逾1.5℃，但這項預測不一定代表世界氣溫會超越2015年《巴黎協定》設定目標，亦即長期升溫幅度限制在阻止全球氣溫比19世紀下半葉工業化前的標準、1.5℃之內。

參與WMO最新《全球年度至10年度氣候報告更新》的英國氣象局哈德利中心（Met Office Hadley Centre）長期預報組組長史凱夫（Adam Scaife）說，WMO本次預估機率是「逼近1.5℃門檻的機率超過5成，這是史上首見」。2017年至2021年機率僅10%，去年機率暴增為50%，近年機率節節上升。

美國紐澤西州今年4月下旬發生森林大火。地球暖化將使熱浪、野火、暴風雨等極端氣候更常見。（資料照／美聯社）

WMO最新報告指，如此逼近門檻的原因之一是預估今年會發生的聖嬰氣候型態，熱帶太平洋暖水域會使上方大氣層增溫，導致全球溫度上升。WMO祕書長塔拉斯（Petteri Taalas）說，聖嬰現象會與人類造成的氣候變遷因素結合，把全球氣溫推升至「未知範圍」。

WMO也發現，接下來5年內出現史上增溫程度最大的酷熱年份，高達98%地的機率會超越2016年增溫1.3℃的紀錄。

英國廣播公司報導，倘若接下來10年、20年間全球氣溫以每年逾1.5℃的速度增加，氣候將飽受衝擊，熱浪更加漫長，暴風雨、森林野火也會更常見。