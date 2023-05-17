有關本月12日晚間7點PLG新北國王球員戴維斯與前妻在派出所門口爆發衝突、當街拉扯，因前妻持有家暴保護令，警方出面制止，戴維斯被依現行犯逮捕事件，17日戴維斯與委任律師田欣永也發表聲明，戴維斯強調並無攻擊、施暴措舉，也會進一步向檢方說明，爭取不起訴處分來捍衛自身清白。

以下為戴維斯提供、委託新北國王轉發之聲明稿全文：

本件所涉之暫時保護令，僅需聲請人遞交文件，不經法院實質審理，也不需通知當事人出庭，即可核發，與通常保護令不同。

戴維斯在2023年5月12日當天，依照法院調解筆錄請求安排家人週末探視事宜，遭到無情拒絕，情急之下，欲抱著家人進入警局尋求協助，過程中並無任何攻擊、施暴措舉，卻遭控違反暫時保護令。

然而，在此事件之前，戴維斯並未接獲相關通知，無法得知該暫時保護令之存在，絕無惡意違反保護令之意思，更無任何施暴行為。為此，戴維斯將進一步向檢方說明，還原事實，爭取不起訴處分，以捍衛自身清白。