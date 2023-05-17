大陸知名百萬網紅「阿朱」近期在餐廳內拍攝火辣照片以及短片，由於衣著清涼在網路上掀起正反兩極議論，連該連鎖餐廳品牌也遭到網友砲轟，對此，業者也出面回應，證實阿朱在泰國的店內拍攝該則影片，而公司已向平台檢舉相關畫面。

大陸網紅阿朱在微博上擁有逾122萬名粉絲，在抖音上也擁有近70萬人追蹤，人氣不俗，過往時常在社群上曬出火辣穿搭照的她，近期更新一則在知名火鍋品牌海底撈中，脫下外套，身上僅穿著火辣鏤空服飾，而後換上海底撈的圍裙，並擺出多個撩人姿勢，畫面十分養眼，也吸引不少粉絲爭相前來朝聖。

豈料，相關畫面在社群上瘋傳後，不少網友認為她的作為有礙觀瞻，紛紛抨擊她，更甚之連帶海底撈都收到不少罵聲。對此，海底撈也於事後回應，證實該影片是在泰國的商店內拍攝，不過因為是海外的商店，因此無法確認更詳細的情況，以及現場工作人員是否有阻止的舉動，而隨著負面聲浪頻傳，恐影響商家的聲譽，專責人士已向平台提出檢舉，而今原影片以及照片已被下架，不過社群上仍有不少畫面流傳。

對此消息，在陸網上掀起兩極討論聲浪，支持阿朱的粉絲表示：「影片也沒露很多，哪來的不雅，相反的我看了還覺得很愉悅」、「男生光著上半身露更多反而沒問題」、「工作人員都沒反應了。」然而，也有部分網友提出相反的看法，指出：「穿衣自由沒錯，但也要看場合」、「這是故意低俗吧」、「這明明是擦邊博眼球。」