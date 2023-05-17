台中市府斥資8千多萬打造清水車站人行跨站天橋，17日啟用，未來民眾往來前後站只要3分鐘。（林欣儀攝）

台中市府斥資8千多萬元，打造清水車站跨站天橋，17日啟用，民眾未來往來前後站不必再繞道。（林欣儀攝）

解決台中市清水火車站前後站繞行問題，台中市府斥資8千多萬，打造清水車站人行跨站天橋，17日啟用，美輪美奐的天橋融入在地「牛罵頭文化」及「米糕」意象，將成為清水新地標。市長盧秀燕表示，過去前、後站步行需走25分鐘，現在3分鐘就到了，大幅節省通行時間，也實現在地居民2、30年的心願。

盧秀燕與台中市議會議長張清照、副議長顏莉敏等人一起為跨站天橋剪綵啟用。建設局指出，這座橋長46公尺、寬2.3公尺，是以「雙拱曲線」設計，外觀就像是兩隻牛角、象徵「牛罵頭文化」，並以造形穿孔板的六角形孔洞做包覆材、展現「清水特產米糕」意象，夜間在燈光投射下呈現「清水之眼」。

盧秀燕表示，清水車站原本沒有天橋，使得距離不遠的前站與後站，民眾往來必須繞行約2.5公里路程，相當不便，地方殷切期盼，她就任後編列經費建置跨站天橋，去年3月開工，現在終於完工，不僅可銜接前後站，未來更將成為打卡景點。

張清照則說，這座跨站天橋的興建，對地方影響很大，過去每逢上下班的巔峰時間，車站前總會大塞車，且民眾徒步往來前後站約需25分鐘、即便開車也要8分鐘，未來步行時間可縮短至3分鐘，更可促進發展。

建設局長陳大田強調，為方便輪椅族，工程設計還特別在天橋兩側設置無障礙電梯、風雨人形廊道等，並增加後站接送停等空間，盼能有效分流前站的停車空間，也透過跨站天橋的設置建立安全人行環境，提升地方經濟。