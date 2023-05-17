據金管會公布電子支付業務相關數據，實質消費交易的「代收付」創下歷史新高，連續7個月破百億元，3月份整體金額達122.16億元，首度突破120億元，電子支付蓬勃發展，消費者也愈來愈習慣使用行動支付，5月中全聯旗下「全支付」也新上線燦星旅遊，及社群網紅電商－美賣兩大線上平台。

全聯旗下全支付今（17日）宣布，成為首家上線「燦星旅遊」的電子支付業者，隨著2023台北國際觀光博覽會將於5月26日展開，全支付攜手燦星旅遊，5月17日至5月31日搶先推出「TTE線上旅展旅行夢想一起抵達」活動，祭出全支付專屬獨家優惠，單筆滿3000元送全點300點。TTE實體旅展則於5月26日至5月29日於台北世貿一館展開，燦星攤位推出「日本四國秘境之旅樂齡遊最高折8000元」、「fun暑假遊日本、普吉最高折1萬元」等限時優惠。

另全支付也攜手85度C，5月26日起至6月14日，全支付結帳單筆150享全點20%回饋，單筆最高可得全點50點，可挑選咖啡搭配指定蛋糕系列。