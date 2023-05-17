國民黨今( 17 )日正式宣布，徵召新北市長侯友宜參選 2024 總統，民眾黨也在今日通過提名黨主席柯文哲參選2024，藍綠白三腳督態勢已形成，外界也都關注「藍白合」將會如何發展。民眾黨發言人楊寶楨表示，現在年輕人不太會去談「棄保」，藍白是否合作還是要在理念價值和議題上討論，而不是政黨之間分配權位，這是中間、年輕選民最不想看到的。

楊寶楨今日在政論節目《新聞大白話》中表示，在三黨總統候選人都底定後，最重要的就是在政策論述上獲得選民青睞。在野兩黨之間能否有合作的空間，楊寶楨坦言，兩個政黨DNA真的差太多，怎麼合、合作之後支持者是否能接受，都還是很大的問題；但她認為，接下來在政策論述的部分，還是可以拿出來做討論。

楊寶楨強調，藍白合是在理念價值或是某些議題上，可以來討論合作，而不是兩黨之間要「分配權位」，很多中間選民、年輕選民最不想看到的就是這種舊有的勢力、傳統的政治包袱，以及黑箱政治、分贓等等，她也表示，柯文哲 20 日將舉行政策說明會，接下來也可以審視各黨參選人的政見是否能滿足民眾的需求。

「現在年輕人比較不會去談棄保」，楊寶楨指出，過去選民可能會認為自已支持的候選人不會贏，就轉而投給另一個贏面較大的候選人，但現在年輕人卻不太會這樣做，她也聽到很多年輕的支持者都表態不管輸贏都會投給柯文哲。楊寶楨坦言，接下來民眾黨、柯文哲都有很大的難關要去克服，但一定會堅持下去。