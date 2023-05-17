在英國宣布已向烏克蘭提供風暴影巡弋飛彈(Storm Shadow)之後，法國也準備提供一批風暴影；外型與性能幾乎相同，只是法國版本稱為SCALP-EG。

戰區(The Drive-The Warzone)報導，法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)星期一在接受法國TF1Info新聞台訪問時，宣布了將提供烏克蘭SCALP-EG飛彈的決定，不過他還沒有說明運送時以及數量。

SCALP-EG就是法國版的風暴影飛彈，這名字是「遠程主動巡弋導彈系統-通用型」，其射程超過250公里，廣域破壞、破裝甲、破碉堡能力超過了美國先前提供的任何武器。它具有隱身外型，雖為次音速武器，卻能大幅降低遭攔截的機率。

🔴🗣️ "On ne fait pas la guerre à la Russie, on aide l'Ukraine à résister face à l’assaillant russe. On ne livre pas d'armes qui permettraient d'atteindre le sol russe", martèle @EmmanuelMacron



▶ Dans #LE20H de @GillesBouleau pic.twitter.com/2dsuHVaXPc — TF1Info (@TF1Info) May 15, 2023

相比之下，由美國主導所提供的M270多管火箭炮系統 (MLRS)，以及它的快速輕量版本 M142「海馬斯」(HIMARS) 高機動性火箭炮系統，雖然性能極佳，也在去年的哈爾科夫戰役協助烏軍穩定戰線與反攻，但是它的射程僅70公里，口徑227公釐的火箭彈，單枚的破壞威力也有限，對於克里米亞大橋這類的鋼筋混凝土目標破壞力有限。

雖然美國開始提升射程與精準度更好的GLSDB陸射小直徑滑翔式火箭彈，射程增加到150公里，但是彈頭破壞力沒有提升。

美國在不久前同意提供聯合陸攻增程炸彈(JDAM-ER)，具有相當大的破壞力，不過滑翔距離有限，面對遠離前線的後方基地，不易打擊到。

俄羅斯國防部 (MoD) 聲，稱烏克蘭已經在盧甘斯克市使用了風暴影飛彈。網上還流傳飛彈的碎片照。

目前還不清楚烏克蘭是如何投放風暴影的，由於風暴影尺寸很大，烏克蘭空軍比較可能的載具是Su-24戰鬥轟炸機，或是Su-27戰機。

另外，防衛部落格(Defense Blog)報導，美國提供了烏克蘭一批ADM-160 微型空射誘餌 (MALD)，它威力不大，但是可以迷惑俄軍的防空系統，降低風暴影被擊落的機率。