北市環保局為維護後疫情時代民眾在室內公共場所之呼吸健康，於今年率先發布「室內空氣品質認證場所推動計畫」，鼓勵場所採取「主動式」防疫新思維，而台北流行音樂中心內複合式餐廳—「天橋上的沙龍」積極響應，經環保局檢測後符合金級認證標準，17日由局長吳盛忠親自授證，肯定該餐廳重視民眾健康與善盡企業社會責任。

因應後疫情時代，防疫措施大解封，為改善室內空品，降低室內疾病傳播機率，環保局積極推動「室內空氣品質認證場所推動計畫」，鼓勵場所採取「主動式」防疫新思維，加強通風換氣並引入空氣殺菌設備或措施，經環保局查驗通過後核予認證，作為消費者選擇場所的參考依據。

吳盛忠肯定「天橋上的沙龍」採用UV-C紫外線、奈米水離子、離子等空氣殺菌設備，有效減少室內環境細菌及病毒傳播、致病之風險，為民眾提供優質安全的用餐環境。該餐廳申請室內空品認證場所，經該局進行室內空氣品質檢測，其二氧化碳平均濃度為 439 ppm，細菌平均濃度為 227 CFU／m³，符合金級場所認證標準。

環保局進一步指出，「室內空氣品質認證場所推動計畫」今年3月14日發布迄今近2個月，公私場所詢問度相當高，目前已有21處提出申請，已取得金級認證的除天橋上的沙龍外，先前還有微風廣場美食街、赤牛哥汕頭火鍋台北松江總店、藍田士林產後護理之家、小青田大寶產後護理之家、人之初敦化館產後護理之家及老爺大酒店明宮粵菜廳等。

為保障民眾及員工健康，環保局呼籲各公共場所應落實室內空氣品質管理；鼓勵公、私場所踴躍申請室內空氣品質場所認證。