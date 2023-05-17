大陸全國政協副主席、台盟中央主席蘇輝致詞表示，熱烈歡迎台灣同胞多來大陸走走看看。（台盟中央提供）

由台盟中央主辦，以「促融合發展、謀和平統一」為主題的第十屆大江論壇——兩岸關係和平發展精英論壇17日至18日在北京開幕。大陸全國政協副主席、台盟中央主席蘇輝致詞時表示，熱烈歡迎台灣同胞多來大陸走走看看，展開兩岸各領域交流合作，共同守護、傳承、弘揚中華文化，促進兩岸同胞心靈契合，深化兩岸融合發展。

蘇輝也表示，代表台盟中央向兩岸台灣同胞鄭重發出呼籲：團結起來、珍視中國人的尊嚴和榮譽，共同反對台獨分裂和外部勢力干涉。

而開幕式上，勞動黨主席吳榮元、新黨主席吳成典也分別在現場與通過視訊發表致詞。吳榮元表示，期待擴大兩岸交流，積極化解台灣民間對大陸的成見與壁壘，推動終結兩岸內戰敵對狀態，在兩岸一中的政治基礎上，通過平等協商簽訂和平協定，進而在兩岸各界充分參與的對話協商下共議兩岸統一的政治安排。

吳成典也表示，時到花就開，兩岸要在經貿文化宗教科技等多方面交流互補，實現心靈契合，統一水到渠成。祝福中華民族的未來蒸蒸日上，兩岸共好。

另外作為第十屆大江論壇的分項活動，以「深化兩岸融合發展 密切兩岸交流合作」為主題的第三屆智庫論壇，以「求同存異共議統一 團結奮鬥聚力復興」為主題的首屆大江論壇，和』新時代 築未來」主題分享會也同期舉辦。18日台盟中央還將發佈第十屆大江論壇會議共識。