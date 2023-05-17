國民黨17日徵召新北市長侯友宜參選2024總統選舉，侯友宜（中）參加徵召後第一個行程「112年度新北市民力任務隊聯合布達典禮」活動，並與民力任務代表合影留念。（陳怡誠攝）

新北市長侯友宜今(17)日獲得國民黨徵召，隨後在當天晚間前往新北市新莊出席「112年度新北市民力任務隊聯合布達典禮活動」，雖然活動沒有安排聯訪，但面對媒體的堵麥訪問，侯友宜仍全程面露微笑步入會場致詞、頒發布達派令，而全場活動僅有市長好的聲音此起彼落，未見總統好、凍蒜等聲音。

這場活動是侯友宜接獲徵召後首場大型活動，侯友宜在表定的晚間6時抵達典禮現場， 在新北市議員林國春、陳偉杰以及侯家軍戴湘儀、呂家愷陪同下，被等候多時媒體包圍，侯友宜面對記者提問皆微笑不語的步入會場。

新北市長侯友宜今(17)日獲得國民黨徵召，隨後在當天晚間前往新北市新莊出席「112年度新北市民力任務隊聯合布達典禮活動」。(黃敬文攝)

他一踏入會場立刻迎來民防、義警以及義交的熱烈歡迎，侯友宜也在走向舞台的同時，也趨進用餐區與民力弟兄姊妹握手致意，他先替期待已久的義警、民防以及義交頒發幹部派令，結束後侯接著致詞，然後與熱情的民防、義警以及義交分別拍合照。

結束後侯友宜也向其他的桌的與會者揮手致意，民力人員對侯友宜的到來也非常熱情，不僅「市長好」的聲音此起彼落，大家也搶著跟侯友宜握手合照，最後侯友宜才步出會場離開。

不過全場僅有市長好、市長加油的聲音，不見有凍蒜或總統好的喊聲，而侯友宜也沒有發表政治性的談話。