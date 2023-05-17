李心潔將在7月22日於臺北流行音樂中心舉辦《盛開。我的名字叫李心潔演唱會》。（滾石唱片提供）

李心潔和兒子潛泳照片。（滾石唱片提供）

李心潔重返歌壇，將在7月22日舉辦《盛開。我的名字叫李心潔演唱會》，47歲的她日前在社群上曬出懷舊照片，發起照片募集抽獎活動，呼籲歌迷粉絲一起找回當年的「裙擺搖搖」回憶故事。照片中，留著俏麗短髮的少女身穿白紗裙，優雅坐在草地上擺拍，李心潔稱這是她「最早的裙擺搖搖照片」，標緻五官及出眾氣質多年來毫未改變，也令人讚嘆如今凍齡的極佳狀態。

李心潔也在母親節當日，也秀出和雙胞胎兒子潛泳的照片，貼文寫道：「兩個小傢伙快7歲了，我這個媽媽也可以比較『自由』的站上舞台『裙擺搖搖』！謝謝他們的愛讓我越來越『盛開』！」母愛展露無遺。

她為宣傳演唱會，日前在臉書社群開直播跟粉絲連線視訊聊天，有男歌迷細數珍藏的專輯周邊，不僅拿出李心潔曾代言的線上遊戲懷舊光碟，甚至分享自己將女兒取名為「心潔」，讓網友公認為最強「鑽石鐵粉」。也有女粉絲分享，當年買了和李心潔MＶ同款的跑鞋，一路跟著宣傳巡演跑遍北中南，也有鐵粉從電信門市店內，把李心潔的人形立牌搬回家，如今女粉絲也與當時一起追星的男友成家，生了三個女兒，這次也將帶著家人，一起參與李心潔人生第一場演唱會。