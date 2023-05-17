中共總書記習近平今在聽取陝西省委和省政府工作匯報時強調，陝西在推進中國式現代化建設中要奮力追趕、敢於超越，在西部地區發揮示範作用。要完整、準確、全面貫徹新發展理念，努力在實現科技自立自強、構建現代化產業體系、促進城鄉區域協調發展、擴大高水準對外開放、加強生態環境保護等方面實現新突破。

5月17日，習近平在西安主持中國－中亞峰會前夕，專門聽取陝西省委和省政府工作匯報，省委書記趙一德匯報，省長趙剛等參加。

習近平指出，陝西要實現追趕超越，必須在加強科技創新、建設現代化產業體系上取得新突破。以科技創新為引領，加快傳統產業高端化、智慧化、綠色化升級改造，培育壯大戰略性新興產業，積極發展數位經濟和現代服務業，加快構建具有智慧化、綠色化、融合化特徵和符合完整性、先進性、安全性要求的現代化產業體系，做強做優現代能源產業集群。著眼國家戰略需求和國際競爭前沿，實施國家重大科技專案，攻克更多關鍵核心技術，打造更多國之重器。強化企業科技創新的主體地位。建好西安綜合性國家科學中心和科技創新中心，努力打造國家重要科研和文教中心、高新技術產業和製造業基地。

習近平強調，全面建設社會主義現代化國家，扎實推進共同富裕，最艱巨最繁重的任務仍然在農村，必須逐步縮小城鄉差距。要因地制宜發展小城鎮，促進特色小鎮規範健康發展。健全城鄉融合發展體制機制，完善城鄉要素平等交換、雙向流動的政策體系，促進城市資源要素有序向鄉村流動，增強農業農村發展活力。因地制宜大力發展特色產業，推進農村一二三產業融合發展，拓寬農民增收致富管道。持續深化農村人居環境整治，加強傳統村落和鄉村特色風貌保護，加強農村精神文明建設，培育文明鄉風。持續實施動態監測，不斷增強脫貧地區內生發展動力，堅決守住不發生規模性返貧的底線。

習近平指出，要著力推動發展方式綠色低碳轉型，提升生態文明建設水準。踐行綠水青山就是金山銀山理念，繼續打好藍天碧水淨土保衛戰。要把黃河流域生態保護作為陝西高品質發展的基準線，嚴格執行黃河保護法和相關規劃。

5月16日下午，在前往陝西途中，習近平走下列車先後考察運城博物館和運城鹽湖。他強調，黃河流域生態保護和高品質發展，是中共中央從中華民族和中華文明永續發展的高度作出的重大戰略決策，黃河流域各省區都要堅持把保護黃河流域生態作為謀劃發展、推動高品質發展的基準線，不利於黃河流域生態保護的事，堅決不能做。