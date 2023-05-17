國民黨中常會今通過第11屆立法委員選舉第5梯次提名案，包括新北市第12選區廖先翔、台北市第2選區游淑慧、台北市第6選區羅智強、基隆市選區林沛祥、桃園市第1選區牛煦庭、新竹縣第2選區林思銘、台中市第5選區黃健豪，共7位同志參選。

國民黨表示，這次的提名人選當中，根據民調提名的有廖先翔、羅智強、林沛祥、牛煦庭與林思銘；經協調提名的為黃健豪；選情特殊選區徵召游淑慧，將對上民進黨初選勝出的台北市議員王世堅。

在提名案通過後，這次提名的7名參選人和中央提名委員會成員朱立倫、侯友宜、蔣萬安、張善政、楊文科、謝國樑、夏立言、連勝文、黃健庭等人共同於中常會上振臂高呼「侯友宜凍蒜」、「國民黨加油、團結、勝利」。

國民黨期盼立委提名同志能夠代表國民黨順利勝選，進入國會善盡民意代表職責，為人民爭取最大的權益，也希望總統提名人侯友宜能夠順利團結勝選。