由吳宗憲、陳漢典、Lulu主持的三立都會台《綜藝大熱門》，明（18日）播出特別企劃「撕掉標籤打破它！老狗出新招要你好看！！」，邀來藝人何妤玟、LALA、馬力歐、徐小可、ECHO挑戰人體極限，與人氣歌手鼓鼓演唱新作品〈當我變成我們〉並分享即將展開的巡迴演唱會活動。

吳宗憲說：「有句話講老狗變不出新把戲，這句話不對！因為老狗只是累了，只要激發出老狗的潛力，本集節目要讓他們在節目中呈現更多的特殊才藝。 邀請的特別來賓有離婚的、家庭叛變登上社會新聞、獨自撫養小孩、和前女友鬧翻等負面緋聞的藝人！」結果Lulu在旁邊吐槽說：「憲哥！好像來賓們綜合起來，發生的事情都有在你身上發生。」引起眾人歡呼大笑。

何妤玟、LALA組團挑戰韓國女子天團BLACKPINK， 兩人現身服裝就被批評是窗簾裝！吳宗憲更是毒舌，說他們是「BLACKPIG」（黑豬）， 何妤玟連忙解釋說從出道開始，跳舞一直是罩門，同手同腳也沒有節奏感，為了今天的錄影特別辛苦鍛鍊舞蹈，背上貼滿沙隆巴斯。

何妤玟說：「因為自己生過小孩，所以骨盆比較鬆，也因為自己很鬆，跳舞時鼠蹊部都拉傷。但今天的演出就想要呈現一種精神：不管幾歲都不要放棄夢想的精神！」

徐小可身為三個小孩的媽，特別苦練鋼管，她說：「練這個技能需要一些意志力！ 還有不能怕痛 ！剛開始的時候老公阿Ben不同意，但在練的過程中，因為鋼管舞有特別要加強核心肌群的耐力，身型也更為緊緻，讓老公覺得有獲得福利，就不再投反對票。」 接著感性的說：「當自己練鋼管舞之後，女兒也跟著一起練，母女之間有共同的興趣，真的很難得！」

吳宗憲接著說這個節目真的是太棒了，一定要得金鐘獎！在一旁的Lulu提醒說：「我們有得過獎了！」他還笑說：「我們要一得再得！」