由於鋒面逐漸接近，明（18）日清晨至上午中南部地區有零星降雨的機會，午後在西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，晚上至深夜各地降雨機率都提高，西半部轉為陣雨或雷雨。氣象局表示，周五（19日）是此波鋒面降雨最明顯的時候，接著下周一至下周三（22日至24日）又會受到另一波鋒面影響。

氣象局預測未來降雨趨勢。（氣象局提供）

氣象局指出，明天水氣越晚越多，清晨至上午中南部地區有零星降雨的機會，其他地區仍為多雲可見陽光，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，晚上至深夜水氣增多，各地降雨機率都提高，西半部轉為陣雨或雷雨，雨勢也會變得較明顯。

氣象局分析未來天氣。（氣象局提供）

溫度方面，明天仍在鋒面前緣的西南風環境，各地高溫普遍為33至35度，感受悶熱，而低溫皆在23到25度左右，其中台北、新北、桃園、台南、花蓮、台東地區氣溫更高一些，且東南部地區有焚風發生的機率，高溫皆可能來到36度以上。

氣象局說明，周五、周六（19日、20日）鋒面影響，周五降雨最明顯，鋒面中對流胞發展旺盛，西半部及東北部地區易有短延時強降雨，並有局部大雨發生的機率；周六下半天降雨稍減緩，西半部地區仍有局部短暫陣雨，其他地區亦有零星短暫陣雨；下周日（21日）環境偏西南風，中南部地區有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後有局部短暫陣雨。

下周一另一鋒面接近，西半部地區有局部短暫陣雨，其他地區亦有零星短暫陣雨；下周二鋒面影響，各地有短暫陣雨；下周三鋒面逐漸遠離，南部地區仍有零星短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後各地山區有局部短暫陣雨。