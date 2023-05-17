央視新聞報導，報告指出，在通貨膨脹、利率上升和不確定性加劇的情況下，全球經濟強勁復甦的前景仍然黯淡。由於疫情、氣候變化惡化的影響和宏觀經濟結構性挑戰，世界經濟仍面臨長期低增長的風險。

報告指出，世界經濟預計在2023年增長2.3％（比1月份預測的數值增長0.4個百分點），在2024年增長2.5％。中國今年經濟增長率上調為5.3％，美國上調至1.1％，歐盟經濟預計將增長0.9％。

聯合國經社部全球經濟監測處負責人拉希德（Hamid Rashid）表示，中國第一季的零售遠超預期、相當強勁，此外服務行業也表現非常好。另外，房屋銷售也有所反彈，特別是新房銷售。

拉希德還表示，中國的通膨率低於其他很多主要經濟體，而且財政基礎良好，這意味著中國的貨幣政策和財政政策都有很大的空間對經濟增長提供支持。

此外，儘管全球主要經濟體經濟增長預測均有改善，但對於很多發展中國家，由於信貸條件緊縮和外部融資成本上升，增長前景惡化。