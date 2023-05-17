56歲「凍齡美魔女」胡文英是黑澀會美眉甜兒的媽媽，年輕時曾參加選美比賽，一度打算進入演藝圈，後因步入家庭放棄， 跟女兒一同上節目時意外爆紅，保養得宜的外貌和身材掀起熱議，更曾被小26歲的小鮮肉追求；近日她和女兒一起拍片，自曝小時候被女生追求，還遭老師威脅要踢出校門。

5月17日是國際不再恐同日，1990年世界衛生組織將同性戀從精神疾病中除名，女星鄭靚歆前陣子公開出櫃，今日上傳與媽媽胡文英的影片，寫下心聲：「主要是希望大家都能理解並且產生同理心，同志們其實與大家都相同，並且健康與快樂地生活著，不會影響到他人，不需要產生不必要的恐懼～」。

影片中胡文英提到13歲時有一個女同學很喜歡她，對方身高很高，而且很呵護胡文英，常常找她去看電影和跳舞、溜冰，也會在肢體上勾胡文英肩，還讓她不要與男生接觸，女同學寫了4張情書，還送胡文英大豬公撲滿，裡面有很多錢，後來老師發現胡文英和女同學走得很近，威脅胡文英如果繼續在一起就要把兩人踢出校門，最後那位女同學慘遭轉學。

鄭靚歆也透露國中時她就是短髮，當時初戀是校花，學校訓導處得知後請兩人去談，希望她們分開，後來還請了雙方家長來學校，胡文英不介意這段戀情，但對方家長非常反對，後來兩人只能偷偷見面。