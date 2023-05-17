2024藍白綠三黨總統候選人就定位，副總統賴清德以今天上午和蔡英文總統及行政院長陳建仁開會討論國政為例，強調政治的方向絕對不能走偏，要走穩、走對。我們一定要確保中華民國台灣主權不被侵蝕，自由民主憲政體制不被破壞，這是國家領導者的基本使命，必須堅守！

賴清德晚間在臉書指出，今天一早，他和蔡英文總統、陳建仁院長一起開會，「這是我們工作的日常」。我們討論的事情，大都不是流量很高的話題，不過卻是這個國家需要被重視的事情。

他說，現階段的國際情勢十分複雜，面對威權主義擴張、氣候變遷、淨零轉型及數位轉型等艱鉅挑戰，台灣必須維持均衡、開放、進步的正確方向，才能站穩國際舞台。同時，也要持續尊重多元、關心弱勢、建立公義社會，「政治的方向絕對不能走偏，要走穩、走對」。

雖然今天大家關注其他政黨的候選人名單，但是賴清德強調，他作為副總統，協助總統推動國政，還是我們同樣的工作。這七年，民進黨已經累積了許多執政成果，我們正走在正確的路上，台灣是自由民主陣營的重要夥伴，在全球產業分工、智慧科技發展中，扮演重要角色。

他說，國際社會對台灣的一致看法是，可以信賴的夥伴、充滿活力的民主，這是台灣的品牌價值，既為台灣帶來經濟繁榮，也為台灣帶來民主保障。

明年總統大選腳步越來越近，各黨候選人也陸續浮出檯面，他衷心希望這次選舉過程是良性競爭，這不是一場誰勝誰負的選舉，而是一場凝聚台灣共識的民主團結運動。「我們一定要確保中華民國台灣主權不被侵蝕，自由民主憲政體制不被破壞，這是國家領導者的基本使命，必須堅守！」

他承諾，接下來，我們會繼續扛起責任、壯大國家，打造台灣成為更民主、更繁榮、更和平的國度！