德國媒體記者訪問烏克蘭首都基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）並且與匕首（Kh-47M2 Kinzhal）高超音速飛彈殘骸合影，振奮了民主世界的士氣，原來高超音速飛彈並非無法碰觸的神話。但是隨著媒體熱潮褪去，越來越多民眾甚至專家發現，原來這個殘骸並不是匕首飛彈，而是BETAB-500碉堡剋星炸彈，提振士氣的影片反而尷尬了起來。

Exclusive: Today we were able to see the remains of the Kinshal missile in Kyiv, which was shot down by Patriot defense on May 5. This was a sensation because the hypersonic missile was considered Putin's wonder weapon. Here the parts are now being examined. @bild pic.twitter.com/BcFN4KV8YX — Paul Ronzheimer (@ronzheimer) May 10, 2023

綜合烏克蘭《防務特快》（Defense Express）、德國《畫報》（Bild）報導和公開資訊情報來源，5月6日（六），烏克蘭空軍司令歐勒什丘克（Mykola Oleshchuk）中將證實，烏克蘭軍方成功使用愛國者系統擊落了俄羅斯的匕首高超音速飛彈。美國在稍後非正式地證實了這一消息，而烏克蘭媒體更是獨家採訪到了殘骸墜落地點。當時就引起網友疑問，為何10馬赫的殘骸撞擊的彈坑這麼淺，更甚者，草皮彷彿是人工翻起來的。

5月9日（二），五角大廈發言人國防部發言人賴德（Patrick S. Ryder）證實，愛國者防空系統（MIM-104 Patriot）擊落了俄羅斯的匕首（Kinzhal）高超音速飛彈。他補充說，他無法確定是美國還是荷蘭的愛國者系統攔截到的，但根據他的說法，絕對擊落了匕首飛彈。這種飛彈理論上只能被愛國者3型MSE動能攔截彈擊落，而美國尚未向烏克蘭交付該系統。

德國老牌媒體《畫報》記者現場採訪，烏克蘭首都基輔市長克里契科並且與匕首高超音速飛彈殘骸合影，眼尖的網友發現，匕首飛彈全長8公尺，戰鬥部為3公尺，即便是彪型大漢如克里契科，彈頭也必定比他還要高，最重要的。直徑根本不對，縮小了好幾圈。我們甚至不用假設彈頭受損，高溫型變的可能性。因為這個殘骸，就是一顆BETAB-500碉堡剋星炸彈，專門用來攻擊地下水泥工事的鑽地彈。

It's the remains of a BETAB-500 bunker-piercing bomb, not the Kinzhal hypersonic missile. pic.twitter.com/0CBgD4aVNR — Army News (@Military9News) May 11, 2023

出於最新武器的機敏性，我們可以合理的假設，真正的殘骸或許已經提交給美國或是北約國家進行研究或是逆向工程，但考慮到本週2發匕首飛彈炸燬愛國者系統，或為宣傳戰的可能性。