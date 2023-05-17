台中三井LaLaport北館今（17）開幕第2天發生一名年約30歲男子從4樓圍籬墜落一樓地面，男子墜地後大量出血後送醫不治，身上沒有證件，身分待查，三井不動產集團稍早對外回應，對此事件表達遺憾與哀悼之意，願逝者安息，設施將會維持正常營業。

被視為台中東區新地標的三井LaLaport台中，昨（16）才舉行過全館開幕，未料今（17）中午13：43分驚傳有1名男性從北館4樓圍籬墜落，消防救護人員到場男子已無生命徵象；目擊民眾表示，該名男子墜落在北館一樓的舞台區，當時聽見砰一聲，人落地後鮮血直流，嚇壞現場不少人。

此外也有人目擊，館方人員在四樓發現疑似男子的拖鞋，至於為何從高處墜落，還要進一步釐清；警消表示，年約30歲的男子因身上未有證件，身分仍待確認，現場經緊急CPR處理後，由救護車送往醫院急救，下午14時26分宣告搶救無效。

據ETtoday報導，三井不動產集團稍早發表聲明稱，針對今日 Mitsui Shopping Park LaLaport 台中發生有民眾從高處墜落事件，因本設施一切配合警方調查，不便發表任何意見，僅能針對此事件表達遺憾與哀悼之意，並願逝者安息，本設施維持正常營業中。

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