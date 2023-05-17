這種善意謊言真的讓人動容！一名網友表示，日前在蛋糕店門口遇見一對小姐弟，想買蛋糕幫獨自扶養他們長大的爸爸慶生，但姐弟倆身上僅有180元，就連一小片蛋糕都買不起，該名網友的老婆見狀，馬上假裝是該店的VIP客戶，要姐弟隨意挑選大蛋糕，「180元就夠了」。這段經歷曝光後，讓其他網友相當感動，直說：「笑著笑著忽然眼淚就來了」。

原PO在臉書社團《爆怨公社》發文表示，日前帶著老婆和兒子去買蛋糕時，看見店門口有一對年紀約國小三、四年級的小姐弟，神情難過地在討論事情，原PO上前詢問得知，姐弟倆由單親爸扶養，「爸爸今天生日很辛苦，我們想買蛋糕錢不夠」。

姐弟倆表示，身上僅有180元，買不起切片的小塊蛋糕，這時原PO的老婆突然出聲，要姐弟不要顧慮價格盡管挑選，直說：「爸爸生日就是要吃大蛋糕，180元就夠了」，姐弟倆則一臉困惑地說：「可是我們看上的都要400、500元」，原PO的老婆趕緊用眼神示意老闆，佯稱自己是蛋糕店的超級VIP，享有大量折扣。最終，姐弟倆不疑有他，開心地選完蛋糕並致謝後，便回家幫爸爸慶祝生日。

事後，原PO好奇問老婆「你怎麼知道我在想什麼？」老婆表示，每次只要公公生日，都會看老公一個人在房間裡悶悶不樂，「知道公公的離開是你最大的痛」，也因此能猜到老公想要幫小姐弟盡孝道的心情。

原PO夫妻暖心助人的經歷一出，引來超過2千名網友按讚，直說：「看到後面鼻子酸了」、「笑著笑著忽然眼淚就來了」、「我也好想幫我爸爸買蛋糕，可是都沒辦法實現，眼眶紅了」、「好人一生平安」、「超級暖心又有愛心的夫妻，給你們倆100個讚」、「把愛傳出去，好有愛的一家人」。