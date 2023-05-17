基隆地方法院日前宣判，去年九合一選舉中涉嫌賄選的謝姓里長觸犯選罷法，判處4年有期徒刑。（張志康攝）

去年九合一選舉期間，基隆市某謝姓里長為尋求連任，遭控趁舉辦里民活動時，贈送里民價值新台幣200餘元的紅棗，經基隆地方法院審理後，日前依觸犯《公職人員選舉罷免法》判處謝姓里長有期徒刑4年、褫奪公權4年。

據檢調調查顯示，去年8月間，謝姓里長舉辦里民自然生態觀摩一日遊活動，該活動共計有40名團員參加，其中有20名是西定里里民，其餘是里民眷屬或西定里有關人員。謝姓里長為了競選連任，與里幹事呂男及張姓椿腳，在遊覽車上向里民拜票，並送出44包，每包價值新台幣200餘元的紅棗。

檢調指出，呂姓里幹事在遊覽車上揚言：「叫我們不能輔選，叫我們不能幹嘛，說這樣我們違反行政中立法，我們讓里長連任好不好！」另外還向里民表示，紅棗是謝姓里長自掏腰包購買的伴手禮。

另外，張姓椿腳除了負責代辦相關旅遊行程外，還在遊覽車上對團員表示：「里長真的很照顧里民，再來1人當選2人服務，大家手上都有收到里長送的伴手禮紅棗嗎？」

不過，在法院審理時，謝姓里長堅持否認有賄選的意圖。他認為他只是在回程路上看到有賣紅棗，就買給大家當零食，團員一半不是他的里民，不可能拿一包75元的紅棗賄選。

但法官在判決書中指出，經與店家聯繫後，確認紅棗每包市售200元，並非價格低廉的一般民生用品。法官認為，贈送此物顯已逾越社會相當性，客觀上確有可能使收受者產生好感或虧欠心態，進而影響投票意向。

基隆地方法院審理後，依違反公職人員選舉罷免法交付賄賂罪，判處謝姓里長有期徒刑4年、褫奪公權4年，呂姓和張姓樁腳均判處有期徒刑1年6月，緩刑4年、褫奪公權3年，全案可上訴。