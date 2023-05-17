傑尼斯已故創辦人強尼喜多川近期深陷性侵旗下藝人的醜聞風波中，不僅有位有位前傑尼斯練習生「岡本カウアン（Kauan）」日前開記者會控訴被他侵犯多次，日媒近日更爆出除了旗下藝人以外，連一般員工都難逃他的狼爪，受害者粗估達上千人。

前傑尼斯練習生岡本Kauan日前召開記者會，痛訴自己遭到強尼喜多川多次性侵，近期更在個人YouTube頻道上透露與傑尼斯高層面談，並要求他們道歉。對此，傑尼斯現任董事藤島茱莉景子(藤島ジュリー景子)也於14日以影片以及文字聲明的方式向關注此事的社會大眾致歉。

豈料，據日媒《週刊文春》報導，除了至少有10名以上的傑尼斯藝人受訪透露遭到強尼喜多川性侵，他的狼爪更伸向一般員工。有位傑尼斯的職員透露自己在16、17歲左右住進傑尼斯的宿舍並開始工作，然而某日卻被他「脫褲口愛」，更甚至還用某品牌的洗面霜塗抹臀部後「被強迫發生關係」，而受害者憶及相關往事，忍不住脫口：「我曾聽過要穿著難脫的褲子，但沒想到他會來找我，我甚至不是藝人。」

此外，據日媒《週刊現代》報導，傑尼斯男子團體「Four Leaves」的已故成員北公次曾出版《致光GENJI》，提及強尼喜多川的性侵一事，此外包括中谷亮的《傑尼斯的反擊》、平本淳也《傑尼斯的全部 少年之愛》等書中也提及相關事件，認為遭喜多川強尼伸出魔掌的恐怕有數千人以上，「如果1個禮拜1個人，1年算50週好了，半世紀以上的時間來算，也可以粗估受害者有2500人以上，這還不能算是一個『重大事件』嗎？」當時卻不受到日本主流媒體的重視。

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