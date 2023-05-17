《QuickseeK快析輿情資料庫》16日就曝光了一份最新的網路好感度，從結果中可以看到，剛升格為農業部長的農會委主委陳吉仲，近一百日好感度僅0.17，倒數第二名為經濟部長王美花，近一百日好感度0.19，網路聲量好感度都低於1，賴清德競選2024，蔡政府執政8年來的功與過，將盡數成為賴在選舉中的資產及負債，政繼續背離民意的話，苦果恐要由賴清德來吞。

根據臉書粉專《QuickseeK快析輿情資料庫》今（17）日在臉書上PO出一篇「賴清德要注意了」的文章表示，在觀察今年改組後，行政院各部會首長的網路聲量排行，前五名依序是農委會主委陳吉仲（13.9萬則）、內政部長林右昌（5.9萬則）、經濟部長王美花（5.5萬則）、外交部長吳釗燮（5.4萬則）、國防部長邱國正（4.3萬則）。六到十名依序是數位發展部長唐鳳（3.1萬則）、NCC主委陳耀祥（2.7萬則）、交通部長王國材（2.5萬則）、衛福部長薛瑞元（2.3萬則）、退輔會主委馮世寬（1.6萬則）。

該粉專更指出，而這些聲量排名前十的前述內閣首長，網路聲量好感度都低於1，負聲量比正聲量多。陳吉仲爭議如前段落所述，不缺蛋的承諾多次跳票，林右昌是綠營政治明星，轉任內政部長後回應爭議話題如疫苗、詐騙等，也因此引發相關批評。王美花則受到缺電、水電費調漲、台積電設廠等問題影響，飽受批評。吳釗燮則是因在其間歷經宏都拉斯與我國斷交，被批為「斷交部長」。整體而言，這些部會首長在陳內閣接任後，多少都歷經大小爭議風波，使民怨持續燃燒。

該粉專最後更指出，賴清德競選2024，蔡政府執政8年來的功與過，將盡數成為賴在選舉中的資產及負債；民眾對行政院施政的所有不滿，賴清德都要概括承受，若民進黨「溫暖內閣」的施政滿意度沒有在所剩不多的時間內「拉尾盤」，施政繼續背離民意的話，苦果恐要由賴清德來吞。