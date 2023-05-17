星雲大師於今年2月5日圓寂，至今滿百日。佛光山文化院院長依空法師主編新書《星雲大師的身教與言教》，由佛光山五大洲共30位法師、師姑，親筆撰述，今天舉辦新書發表會，分享星雲大師改變他們一生的教誨、叮囑甚至棒喝，以享十方的讀者。

天下文化事業群創辦人高希均提及，大師最大的懸念是希望兩岸關係維持和平，大師致贈給他四個字墨寶「和平幸福」，這也是他一直嚮往的目標。

佛光山文化院院長依空法師和星雲大師學佛五十年，他說，大師是教育家、慈善家、作家、建築家，師父的人格特質是忍耐，年輕時他忍著貧窮、忍打擊、忍病痛。他也提及，當年師父想要辦報，他極力反對，師父說最反對的人就去辦，反對的人一定知道困難之處。他也被師父要求辦西來大學，他一通電話就是依教奉行，一以貫之完成。

《星雲大師的身教與言教》收錄了包括佛光山住持心保和尚、佛光山文化院院長依空法師等共30位法師、師姑親筆撰述的追思文章，不僅生動描寫了星雲大師為佛教現代化的努力，以及培養僧眾的不遺餘力，「人真、情真、文真」， 本書真摯真誠地呈現了一位大師的偉大典範。