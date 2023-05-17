國民黨今( 17 )日正式提名新北市長侯友宜參選 2024 總統，民進黨隨即在官方IG貼出模仿詐騙簡訊的哏圖，影射「KMTliar 朱先生」是詐騙。此文一出就引發眾怒，國民黨也在IG上反擊，在哏圖上回話「民進黨果然很熟悉詐騙，已報警！」痛斥民進黨不愧被封為詐騙之王。

民進黨今日在IG上貼出哏圖，「選總統，保證提名，絕對保密，免繳信用貸款」，聯繫方式是「Line：KMTliar 朱先生」，以詐騙簡訊的方式大肆嘲諷國民黨總統提名機制。許多網友持反對意見，大酸民進黨「詐騙集團不意外」、「做這種詐騙訊息民進黨老熟的」、「做得很順手，可見平時都在做甚麼」、「終於找到詐騙簡訊從哪來」、「全台最大詐騙集團」。

媒體人黃揚明直言「不入流」；台北市議員徐巧芯也痛批「民進黨應該下架此IG貼文並且道歉」；民眾黨發言人徐千晴酸說，「爛哏，作為執政黨很不大器」；立委邱顯智認為，民進黨打詐不力，還拿詐騙簡訊做哏圖，執政七年，中二不改幼稚當有趣，要民進黨的造浪者成熟一點。

國民黨隨後在IG貼出哏圖回擊，回訊息「民進黨果然很熟悉詐騙，已報警！」並反嗆「如遇民進黨詐騙，2024請用選票實現政黨輪替」。國民黨表示，台灣詐騙集團越來越猖獗，當人民深受詐騙其害，民進黨還能把沉痛當有趣，以人民之苦為樂？國民黨痛批，民進黨政府身為執政黨卻無法遏止詐騙，卻好意思提成效根本看不見的打詐國家隊，完美示範詐騙集團的手法，果然是熟悉詐騙的民進黨，真的完全不愧對被封為詐騙之王。文末還附上「信lie台灣」狠狠回擊。

許多網友表示，「打詐國家隊根本笑話，民進黨自己專門製造假消息」、「小編有進步，以其人之道還之其人之身，沒什麼好不好意思的！」「民進黨作為執政黨，放任詐騙橫行，還好意思模仿詐騙犯」。台北市議員柳采薇回應，「沒看過一個詐騙集團這麼想讓大家知道他們是詐騙集團！」