成龍在一場群架打戲裡，人沒走穩不慎踩空，差點從2樓摔下。（鴻聯國際提供）

成龍在主演新片《龍馬精神》中本色出演龍虎武師，親身上陣與赤兔完成許多驚險動作，也包含許多驚喜彩蛋，許多成龍老粉一上映就進場支持，其中片尾的幕後花絮惹哭一票觀眾，表示：「為什麼沒提醒要帶衛生紙啦？哭超慘！」

幕後花絮中，成龍險些上演玩命關頭，一場群架打戲的畫面，人沒走穩不慎踩空，差點從2樓摔下，嚇得現場工作人員與成家班子弟們心臟差點跳出來，所有人第一時間衝向成龍，保護他的安全。所幸身經百戰的他，早已憑藉自己多年累積的動作經驗，利用重心轉移讓自己剛好搆住木梯，才免於摔落。許多老粉看到這一幕表示「大哥真的老了！擔心他的身體狀況」。

電影中，由《喊．山》郎月婷與「謀女郎」劉浩存飾演成龍的妻女，年僅24歲的劉浩存雖然年紀輕，擔綱重要角色卻是信手拈來，不僅能與成龍演出精采對手戲，甚至逆齡演出十來歲的孩子都不違和；片中不另找小演員飾演劉浩存的童年，反而由劉浩存自己出演，完整詮釋小寶這個角色從童年對父親的不了解，到成年後對父親的不諒解。

而成龍飾演的主角老羅由於工作過於繁忙而忽略妻小，也惹得劉浩存在片中對他怒怨：「你那個時代已經過去了！」一句話帶出現代人對龍虎武師一職的陌生與衰落，令人唏噓。

該片將於本周五（19日）在台上映。