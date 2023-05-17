新北市長侯友宜今晚前往新北市新莊，出席「112年度民力任務隊聯合布達典禮」頒發87位民防、義警、義交等中隊長以上幹部派令；侯友宜致詞時表示，非常感謝協勤民力對治安、交通工作長年來的付出與努力，讚揚「推動市政工作的幕後功臣」。

侯友宜致詞時表示，新北的治安除了有警察弟兄的守護以外，更重要就是有在座各位的幫忙協助，雖然這幾年新北市的治安常常碰到重大的挑戰，但就是因為在座各位的幫忙，才可以將新北市從治安最複雜的地方慢慢穩定下來，不僅這幾年的治安評比都是名列前茅，犯罪人口率也是六都最低。

他也細數過去所推動的治安政策，包括成立快打部隊、第三方警政、網路治安、整頓色情賭博性電玩等，透過公安全力剷除毒品、詐騙的場所，讓新北市的治安帶頭起了作用，中央也跟進。

侯友宜也提到全民國防的觀念，強調平時轉戰時，警察單位跟協勤單位必須按照《民防法》全民防衛動員，如何在平時轉戰時維護戰時的民眾生命、財產安全，不僅有賴各位的努力，也希望大家做好教育跟訓練，讓自己做好準備，面臨諸多挑戰時能夠守護新北市民的家園。

新北市政府警察局表示，因警察工作屬性特殊，業務包羅萬象，在此特別感謝各位夥伴，熱心協助做好治安、交通與為民服務工作，也希望各位貴賓及各界人士繼續給予警察同仁及所有協勤民力大力的支持與鼓勵。