伊朗和俄羅斯今天簽定協議，建設連接俄羅斯至波斯灣和印度的國際南北運輸走廊最後一部分。

法新社報導，國際南北運輸走廊（International North-South Transport Corridor, INSTC）是由船舶、鐵路和公路路線組成的貨運網絡，覆蓋俄羅斯、亞塞拜然（Azerbaijan）、伊朗和印度之間長達約7200公里的地區。

在德黑蘭簽定的協議要求俄羅斯和伊朗合作，在伊朗和亞塞拜然之間的阿斯塔拉（Astara）過境點與伊朗北部城市拉希特（Rasht）之間建造一條164公里的鐵路。

伊朗交通部長巴茲帕什（Mehrdad Bazrpash）說，國際南北運輸走廊唯一缺失的一環拉希特-阿斯塔拉鐵路的「建設流程已經開始，我們將在未來3年內完成它」。

伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）表示，伊朗與俄羅斯的關係具有「巨大潛力」，雙方最新協議是「伊朗伊斯蘭共和國（Islamic Republic of Iran）和俄羅斯聯邦（Russian Federation）合作道路上的重要戰略步驟」。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）透過視訊會議在典禮上發表談話，他稱讚新的就業機會和投資給莫斯科和德黑蘭帶來「明顯經濟利益」。