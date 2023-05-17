中國經濟網報導，台企聯第六屆會員代表大會17日選舉出新一屆會長李政宏、監事長黃明智等人。

報導指出，台企聯由各地台資企業協會等自願組成，自2007年4月成立以來，堅持一個中國原則和「九二共識」，反對「台獨」，團結帶領廣大台商積極參與大陸經濟發展和社會公益事業，促進兩岸各領域交流合作，為維護台海和平穩定、推動兩岸關係和平發展和深化兩岸融合發展作出了重要貢獻。