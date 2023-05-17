中國經濟網報導，台企聯第六屆會員代表大會17日選舉出新一屆會長李政宏、監事長黃明智等人。
報導指出，台企聯由各地台資企業協會等自願組成，自2007年4月成立以來，堅持一個中國原則和「九二共識」，反對「台獨」，團結帶領廣大台商積極參與大陸經濟發展和社會公益事業，促進兩岸各領域交流合作，為維護台海和平穩定、推動兩岸關係和平發展和深化兩岸融合發展作出了重要貢獻。
台企聯17日在北京舉行第六屆會員代表大會，選舉新一屆幹部。會後大陸全國政協主席王滬寧在人民大會堂與台企聯會員代表會面，並合影留念。
中國經濟網報導，台企聯第六屆會員代表大會17日選舉出新一屆會長李政宏、監事長黃明智等人。
報導指出，台企聯由各地台資企業協會等自願組成，自2007年4月成立以來，堅持一個中國原則和「九二共識」，反對「台獨」，團結帶領廣大台商積極參與大陸經濟發展和社會公益事業，促進兩岸各領域交流合作，為維護台海和平穩定、推動兩岸關係和平發展和深化兩岸融合發展作出了重要貢獻。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。