Netflix人氣動作片《驚天營救》暌違3年，隆重推出續集《驚天營救2》，克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）回鍋演出泰勒雷克（Tyler Rake），再度以動作巨星之姿與觀眾相見。在第一集歷經九死一生後，雷克再度當起澳洲黑市傭兵，受託展開另一場致命的危險任務，勇闖監獄營救多名慘遭毒打的囚犯，而這些囚犯的家人正是某個殘酷無情的喬治亞幫派分子。

Netflix今（17日）釋出正式預告，眾多驚險場景讓觀眾腎上腺素飆升，克里斯漢斯沃在長達百米的火車與槍手激烈攻防，躲避直升機散彈槍攻擊，精準槍法直接將多名敵對傭兵一槍斃命，誓死捍衛人質為最終目標。不僅如此，喬羅素與安東尼羅素更在訪問中透露：「某一驚險且刺激的場景是連續拍攝14分鐘，雖然實際可能不會是剛好14分鐘。我還沒有拿出手錶計算，但應該非常準確。」具體細節雖然要等到觀賞正片才能揭曉，但喬羅素暗示它「可能」跟「一架直升機」有關。

另外，一場大動作監獄打鬥場面，克里斯化身最強百人斬，以一打百從監獄營救人質。營救的過程中，天外甚至飛來一顆燃燒彈在天空中爆炸，讓克里斯直接成為一位「玩火的男人」。導演甚至在受訪中表示：「當我看到克里斯在大雪中毆打一群囚犯的畫面，鏡頭下充滿著漫天大雪與熊熊火焰，那個畫面讓我無法喊卡。而且火焰是來真的，沒有運用CG特效。從這當中，我也看到克里斯的敬業精神，因為他需要不停地重複這個動作，而且就我所知沒有一位大咖的明星願意為戲做出這樣的犧牲，克里斯就是其中一位。」

除正式預告之外，更釋出三款主視覺海報，張張都代表著片中經典場景。首張即為大場面之一，直升機直接在克里斯後方墜落，透過其精準槍法擊倒反派傭兵攻擊。第二張完美呼應片名《驚天營救2》，在激戰之後成功搶救人質。最後一張則象徵克里斯漢斯沃飾演的泰勒雷克是最強的男人，就算身上著火也無所畏懼，可謂「真·玩火的男人」。而身兼製作人克里斯漢斯沃也在個人推特表示：「光是單次拍攝那場著火的場景就要足足21分鐘，你沒聽錯就是21分鐘。讓我們體驗這一場驚心動魄的生死考驗吧！」滿滿三款海報讓觀眾吊足胃口，更證明克里斯漢斯沃能夠穿梭在各種艱困場景之中。

《驚天營救》將於6月16日上線。