Two more skeletons of men, most likely in their 50s, have been found in Italy's Pompeii, the latest discovery coming from the ruins of the ancient Roman city wiped out nearly 2,000 years ago by an eruption of Mount Vesuvius https://t.co/jqo1SLCWjW pic.twitter.com/E8oIGjzHy0 — Reuters (@Reuters) May 17, 2023

毀於火山爆發的義大利龐貝古城是考古學界的聖地之一，近日又有重大發現。考古團隊週二（16日）公布，在古城範圍發現2具1000多年前古人遺骸，不過，這次發現的遺骸並非死於火山爆發，而是地震，其中1人死狀呈現手臂舉高的姿勢。

龐貝是古羅馬城市，位於義大利半島南段西側那不勒斯灣維蘇威山（Mount Vesuvius）山腳下，靠近現今的那不勒斯市（Naples），全城在西元79年維蘇威火山劇烈爆發時遭大量火山灰覆蓋，許多居民的遺體保存完整，成為考古界重鎮。

VIDEO: Archaeologists at Pompeii have uncovered two new skeletons, likely middle-aged males who died in an earthquake during the devastating volcanic eruption that buried the Italian city in 79 AD pic.twitter.com/mZMJJetAcs — AFP News Agency (@AFP) May 17, 2023

綜合美聯社、德國之聲報導，考古人員本次發現的2具遺骸均為男性，推測年齡至少55歲，遺骸位於由火山灰覆蓋的倒塌牆壁底下，可能是被地震引發建物牆壁倒塌壓死。遺骸的發現位置是龐貝城的「貞節戀人之屋」（House of Chaste Lovers）建築群的新近開挖地點，內有從未出土的濕壁畫與人類遺骸。

龐貝考古園區人員說明，這2具活在1000多年前的古人「可能死於建物倒塌引發的多處重傷。考古人員觀察死狀發現，其中1人有一隻手臂抬起，這個姿勢「也許是要保護自己、抵擋掉落的石磚，只是沒有什麼用」，不難想像當時悲慘情狀。

龐貝城位於義大利半島中部，西元一世紀因維蘇威火山爆發全毀。（資料照／路透社）

龐貝城考古園區發布的照片顯示，新近發現的古人遺骸呈現側躺姿勢。（美聯社）

考古人員謹慎清理遺骸周圍的塵土。（美聯社）

考古人員研判，當時此處正在進行建築工事。古城一場地震過後沒幾天，維蘇威火山就發生大爆發。

義大利文化部長桑朱利亞諾（Gennaro Sangiuliano）表示，這項發現顯示龐貝古城仍有大量與當時火山爆發有關的遺跡仍待發掘。龐貝遺址負責人祖赫特里格爾（Gabriel Zuchtriegel）說：「這座有如地獄的古城2天內徹底毀滅，大多數居民喪命，現代開挖技術幫助我們更加了解龐貝城。」

過去250年間，龐貝城出土的人類遺骸已逾1300具。去年11月，考古學家找到2具遺骸，研判是一名年輕的奴隸與其主人。

考古學界估計，龐貝城人口有15%至20%死於西元79年的火山爆發，罹難者死因以熱衝擊（thermal shock）佔大多數，也有人死於火山爆發前與爆發期間的地震。祖赫特里格說，近年研究發現，龐貝城千年前那場可怕的火山爆發期間，曾有其他程度激烈、威力強大的地震活動發生。