湖人的白人後衛里夫斯（Austin Reaves）今年季後賽大顯身手，同時也將面對去留問題，他原先是雙向合約的小角色，本季年薪156萬美元。里夫斯預計在季外投入自由市場測試身價，名人堂球星賈奈特（Kevin Garnett）認為里夫斯在湖人打得很好，他應該留在湖人。

賈奈特在他的節目KG Certified說：「里夫斯，那個男人，他理當獲得好合約，如果我是他，我不會離開湖人，就算他能在外面獲得很高的出價。」另一位退役球員巴恩斯（Matt Barnes）表示：「里夫斯說了這與湖人無關，他只是想要錢。」賈奈特直言：「唉，他真蠢。」

巴恩斯解釋，有些球員在某個球隊表現出色，但是轉隊之後未必能夠發揮相同戰力，因為所處的系統不同。

在湖人的系統裡有兩位很強的前場大將詹姆斯（LeBron James）、戴維斯（Anthony Davis），他們在禁區帶給對手很大的威脅，同時詹姆斯還會控球，讓2號位置的里夫斯有很多發揮空間。

勇士隊名將克雷湯普生（Klay Thompson）當初也有離開勇士自立山頭的機會，名人堂球星米勒（Reggie Miller）勸湯普生留在勇士，因為他很難找到比那裡更好的環境了。結果湯普生沒有離開，至今累積4座總冠軍，還在2019年獲得5年頂薪合約。