設在愛沙尼亞首都塔林的北大西洋公約組織網路防禦中心今天指出，烏克蘭已經加入這個中心。基輔表示，此舉朝取得北約會籍之路「前進一步」。

法新社報導，北約卓越聯合網路防禦中心（NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence, NATO CCDCOE）並且指出，同時加入的還包括冰島、愛爾蘭和日本。

中心發布聲明引述愛沙尼亞國防部長派夫克（Hanno Pevkur）說：「我們尤其高興看到烏克蘭加入我們。」

「這提供了獨特機會，在烏克蘭抵禦俄羅斯殘酷戰爭的同時也在網路戰場上學習，並且改善所有成員的網路安全。」

烏克蘭駐愛沙尼亞大使貝特薩（Mariana Betsa）為這項「具里程碑意義的事件」喝彩，強調這是「烏克蘭邁向正式加入北大西洋公約組織之路的重大一步」。

這個中心於2008年設於塔林（Tallinn），北約成員國和其他8國已經加入。

來自歐洲和美國的數據專家任職該中心，投入保護這個西方防衛聯盟的訊息網絡。