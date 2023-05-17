根據網路流傳的一段影片，一艘中國大陸的戰略核潛艇在距離美國關島海軍基地僅800公里的菲律賓外海，上浮海面。退役中將帥化民表示，中國大陸在核潛艇尾巴裝了一個電磁馬達，靜音效果比美國的還好，完全找不到它；所以096型核潛艇、095型核潛艇，讓美國很擔心。

針對大陸的核潛艇，帥化民今（17日）在中天新聞《盧秀芳辣晚報》節目中表示，大陸一位姓馬的博士發明「共推技術」，因為以前核潛艇內燃機的馬達，帶一個很長的傳動軸，就像汽車也是要靠傳動軸。潛艇那麼長，所以傳動軸很長。傳動軸轉動時，噪音很大，而且金屬還會共振。振動時，連船殼都會振動，所以很容易被偵測到。

帥化民接著指出，現在大陸在核潛艇的尾巴裝一個電磁馬達，螺旋槳就會被電磁驅動，沒那根傳動軸，靜音效果比美國的還好，這叫「共推」。所以096型核潛艇、095型核潛艇，美國很擔心，因為靜音達到某種程度，就完全找不到它了，若找不到就沒辦法攔截，甚至會挨對方攻擊。

帥化民點出，大陸潛艦、核子魚雷這兩樣，是很大的突破。雖然大陸的核彈頭比美國少，但核子魚雷跟潛艦能夠到你家門口，對你的威脅就會很大。