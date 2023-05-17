競選連任的傅崐萁今晚在花蓮市聖修宮舉行第四場「崐萁與您有約」地方基層座談。（傅崐萁辦公室提供／王志偉花蓮傳真）

國民黨今天(17日)公布2024總統大選人選，由新北市長侯友宜出線，鴻海集團創辦人郭台銘也透過臉書發聲。力挺郭的黨籍立委傅崐萁晚間表示，肯定郭台銘臉書發聲「恭喜侯友宜市長獲得徵召提名」的氣度。

競選連任的傅崐萁今晚在花蓮市聖修宮舉行「崐萁與您有約」地方基層座談會，因黨內徵召大局已定，他開場就說「我們沒有分裂的本錢，團結一心，才能讓不公不義的政府下台，讓人民的生命財產得到保障，讓代代的兒孫，可以在安定的花蓮好好成長，讓人民有免於戰爭的恐懼」。

他引述子曰「揖讓而升，下而飲，其爭也君子」這句話，肯定郭台銘董事長在臉書發聲「恭喜侯友宜市長獲得徵召提名」的氣度。

有關地方建設，傅崐萁用圖表和問政影片，說明爭取蘇花安計畫，爭取花蓮市至吉安鄉共有七段鐵路平交道立體化，說明日出香榭大道及礦石稅等議題，讓關心花蓮重大民生及交通問題，供現場民眾一目瞭然。

爭取興建國道六號東延花蓮，傅崐萁秀出國道六號東延花蓮工程「顧問諮詢會議」資料顯示，與會的日本專家朝倉俊弘認為，「本計畫確實是一個困難的建設，但應『可行』。且它需要更進一步地質調查。尤其是不利的地盤條件，以及豎井、斜坑、橫坑等處，在日本，有些案例可以參考。」