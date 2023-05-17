國民黨黨主席朱立倫今（17）日在中常會上，宣布2024總統大選徵召新北市長侯友宜，而台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、基隆市長謝國樑也齊聚一堂，全穿白衣、牛仔褲，塑造整軍待發聲勢，全體手牽手高喊凍蒜，共同展現大團結氣勢。對此，中天《盧秀芳辣晚報》17日由記者「辮子妹」進行街訪，詢問民眾對於侯友宜代表藍營參選2024的看法，大部分民眾都表示，「選侯友宜，我就覺得他很正直」，甚至更強調「團結才會力量大」，引發討論。

中天《盧秀芳辣晚報》17日由「辮子妹」進行街訪，對於侯友宜代表國民黨出戰2024，許多民眾紛紛認為「侯友宜做事至少是OK的」、「支持侯市長」、「我好喜歡侯市長，他給我的感覺就是可以相信的人」、「大家要團結，不要分裂，我們主要是下架民進黨，台灣才會有救」、「侯友宜在國民黨的人選裡頭，算是比較可以橫跨到沒那麼藍的選民」、「團結才會力量大」、「侯友宜啊，講話比較直接」、「選侯友宜，我就覺得他很正直」。

但也有少部分民眾會支持柯文哲和賴清德，「我會支持柯文哲，他比較親民吧」、「柯文哲吧，感覺跟年輕人心中的話比較像」、「我支持柯文哲」、「我選賴清德吧，因為他在南部的時候做得很好」。